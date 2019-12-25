أخبار مصر | وكالة الفضاء المصرية: قمر صناعي جديد للتنبؤ بالكوارث الطبيعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الفضاء المصرية: قمر صناعي جديد للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسعى مصر لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء، عن طريق المشروعات المشتركة في كافة المجالات ومن بينها الفضاء.
وشدد القوصي على أنه تم عقد عدة لقاءات تشاورية مع الدول الإفريقية المشاركة يومي 27-28 نوفمبر الماضي.
وكشف الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر تعمل الآن بمعاونة دول هي "غانا ونيجيريا وأوغاندا والسودان وكينيا، لإطلاق قمر إفريقي للتنبؤ بالتغيرات المناخية.
وشدد القوصي على أنه تم عقد عدة لقاءات تشاورية مع الدول الإفريقية المشاركة يومي 27-28 نوفمبر الماضي.
وأكد القوصي أن القمر المصري الإفريقي يحمل اسم قمر التنمية، ويهدف لقياس التغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، لافتًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول المشاركة في المشروع، ومن المتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر مارس المقبل.
وحول تكلفة قمر التنمية الإفريقي، أكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، على أن التكلفة المبدئية للقمر الصناعي شاملة الإطلاق تتراوح بين 15-17 مليون دولار أمريكي.