أخبار مصر | وكالة الفضاء المصرية: قمر صناعي جديد للتنبؤ بالكوارث الطبيعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الفضاء المصرية: قمر صناعي جديد للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى مصر لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء، عن طريق المشروعات المشتركة في كافة المجالات ومن بينها الفضاء.

وكشف الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر تعمل الآن بمعاونة دول هي "غانا ونيجيريا وأوغاندا والسودان وكينيا، لإطلاق قمر إفريقي للتنبؤ بالتغيرات المناخية.