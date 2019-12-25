شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز القومي للترجمة» يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، عن أسماء الفائزين، بجائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، جائزة الشباب في دورتها السابعة وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.

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الكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي هو«النظام السياسي في مجتمعات متغيرة» من تأليف صمويل هنتجتون، وترجمه عن الانجليزية حسام نايل ،والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017.

وفى الدورة السابعة لجائزة الشباب، فاز كتاب: «الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد: اّدم سميث، كارل ماركس، جون مايندر كينز» من تأليف مارك سكويسين ،ونقله عن الانجليزية محمد مجدى والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018».

وفى الدورة الرابعة لجائزة الثقافة العلمية فاز كتاب «خرافات شائعة حول المخ» من تأليف كريستيان جاريت ومن ترجمة أحمد موسى وتقديم شاكر عبدالحميد، الكتاب مترجم عن الإنجليزية، وصدر عن المركز القومي للترجمة في العام 2018.