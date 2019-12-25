شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز القومي للترجمة» يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، عن أسماء الفائزين، بجائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، جائزة الشباب في دورتها السابعة وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.
الكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي هو«النظام السياسي في مجتمعات متغيرة» من تأليف صمويل هنتجتون، وترجمه عن الانجليزية حسام نايل ،والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017.
وفى الدورة السابعة لجائزة الشباب، فاز كتاب: «الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد: اّدم سميث، كارل ماركس، جون مايندر كينز» من تأليف مارك سكويسين ،ونقله عن الانجليزية محمد مجدى والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018».
وفى الدورة الرابعة لجائزة الثقافة العلمية فاز كتاب «خرافات شائعة حول المخ» من تأليف كريستيان جاريت ومن ترجمة أحمد موسى وتقديم شاكر عبدالحميد، الكتاب مترجم عن الإنجليزية، وصدر عن المركز القومي للترجمة في العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر «المركز القومي للترجمة» يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.