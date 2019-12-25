شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تبدأ 2020 وتعتمد على القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تبدأ في 2020 بدأ وتشمل القطاع الإنتاجي في شتى المجالات الاقتصادية، حيث إن ىالمرحلة الأولى كانت إصلاحات هيكلية للاقتصاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي كانت تركز على دور الدولة الممثلة في الحكومة والقطاع العام، أما المرحلة الثانية تركز على دور القطاع الخاص.

Advertisements

وأشار الكاتب والمفكر السياسي إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي تكلفت 3 تريليونات جنيه في عملية التنمية، ولكن المرحلة الثانية سيكون التمويل ذاتي قائم على القطاع الخاص الذي كان دوره متراجعا الفترة الماضية.

وأكد عبدالمنعم سعيد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرحب بالقطاع الخاص لتطوير المنشآت القديمة أو إنشاء أخرى جديدة، مشيرا إلى أن مصر جاهز للقطاع الخاص من حيث وجود كهرباء وموانئ وبنية أساسية .

وأردف الكاتب والمفكر السياسي، أن مصر تحتل المرتبة 114 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن الأمم المتحدة وهذا بسبب وجود مشاكل كبيرة في ميكانيكا الاستثمار المصري.