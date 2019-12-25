شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: بدء إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو البدء في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة لتطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة، بناء على توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الى أن النظام الجديد سيعمل بجانب الكارت الذكي الذى يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM إلى جانب أيضاً تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات والتي يقوم بصرفها صرافو التذاكر بالمحطات.

وأوضحت الشركة أن تفعيل نظام البطاقة الائتمانية يأتى تسهيلاً وتيسيرا على مرتادي مترو الأنفاق وتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.