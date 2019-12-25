شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المقيمون على أرضنا ليسوا لاجئين ولكن «ضيوف مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو عن ضيوف مصر، وهي الصفة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عليهم.

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وقال الرئيس السيسي إن مصر تقول على المتواجدين على أرضها ضيوف وليس لاجئين، أينما كان عددهم، متابعًا: «لا نتحمل أمام أنفسنا وأمام التاريخ وأمام الإنسانية أننا تسببنا في قتلهم ده نتيجة أنهم يقعدوا في مصر.. لا يقعدوا في مصر.. هناك جنسيات تعمل في مصر تبيع وتشتري وتعيش وسطنا كأنها مصرية 100%».

ويتضمن الفيديو آراء بعض ضيوف مصر عن تواجدهم، حيث أكدوا أنهم شعروا بالأمان فور تواجدهم في مصر، مشيدين بتعامل الشعب المصري معهم كأنهم في بلدهم.