شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم ندوة «مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان «مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون المصري» بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الهدف من الندوة هو تعريف الطلاب بالجريمة المعلوماتية وأنواعها، وبقانون التوقيع الإلكتروني الصادر سنة 2004، وكيفية الإستفادة من قانون الجرائم الإلكترونية المعلوماتية لعام 2018، مع شرح أهم مواده القانونية.

فيما قالت سلمي كبرو، مسؤول السفارة، إن الندوة جاءت بالتعاون مع النيابة العامة، وحاضر بها محمد عادل دنقل، وكيل النائب العام، بمشاركة 45 طالبا وطالبة من كلية الحقوق.