شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد في كفر الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، فيما تواصل الأجهزة جهودها لرفع مخلفات الأمطار والاشغالات والقمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة صيانة شبكات تصريف الأمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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وكلف المحافظ بتواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية في الشوارع على مدار الساعة للتعامل الفوري مع الأمطار.

وشددّ المحافظ على ضرورة التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، وتواجدهم جنبا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وكلف المحافظ بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130 والرقم 0473220792، بالإضافة إلى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.

كما يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك على الأيميل https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ ورقم الهاتف 0473138961 والخط الساخن 19588 والواتس آب 01281661880 والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.