شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للصناعات المعدنية: الموظف المصري من أقل الإنتاجيات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن إنتاجية الموظف المصري من أقل الإنتاجيات في العالم، وهذا ما يؤخر ترتيب مصر في التنافسية في التقارير العالمية.

وتابع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه إذا تم توفير تدريب للموظف المصري وآليات لتقييمه والإشراف عليه فإنه سيكون حريصا على الإنتاج بشكل أكبر.

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وأضاف نافع أن شركات قطاع الأعمال تمثل نموذجا مصغرا للاقتصاد المصري في تعثره عبر مراحل مختلفة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى أن مشكلة الاستثمار لا تكمن في ضخ استثمارات جديدة، لكن الأهم من عملية الضخ وجود عائد على الاقتصاد واستدامة المشروعات وضمان عدم تعثرها مرة ثانية.

وأوضح «نافع» أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تضم 15 شركة منها شركة تحت التصفية وهي شركة أبوزعبل الأهلية.