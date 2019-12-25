شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: تعديل موعد انعقاد «السياسة النقدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي المصري تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية، والتى كان من المقرر انعقادها الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020.

وأرجع البنك التعديل، في بيان صحفى، مساء الأربعاء، إلى الانتظار لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية، عقب إعادة التشكيل.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، خلال منتدى مصر والإمارات للاستثمار بالقاهرة مؤخراً، إن تشكيل مجلس إدارة البنك الحالى سيتم إدخال تعديلات عليه، دون أن يذكر تفاصيل، لكنه أردف بأن التشكيل سيصدر قريباً بقرار جمهوري.