شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: صلاح حال المرأة تخطيط لحفظ سعادة الرجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن صلاح حال المرأة وحصولها على حقوقها، وشعورها بالطمأنينة وحفظ كيانها، سينعكس على حال الرجل والأسرة، في كونها زوجة طيبة وأم كريمة وأخت لطيفة، وابنة مطيعة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «الحرص على الرجل يستدعى صيانة المرأة، فصيانة المرأة هي تخطيط للحفاظ على أمن وهدوء وكرامة وسعادة الرجل، وجود امرأة مهمومة في المنزل ينعكس على حال الأسرة كله، وهذا نتاج خبرة حياتى في الدعوة».