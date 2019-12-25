مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص

ينطلق غداً الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي وذلك في الفترة من 23 وحتى 31 يناير2020، بمشاركة 42 دولة افريقية.

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ويشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من المهندس أيمن عبدالوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا،كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، ولاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى ومريم عادل.



ويعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثاً فريداً حيث أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص و ستشهد الألعاب مشاركة 768 لاعباً يتنافسون في أربع رياضات، هي خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشي. كما تشهد الألعاب إقامة خمس مؤتمرات على هامشها.



وتأتى إقامة هذه الألعاب أيضاً مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبدالوهاب (2020-2025)، واستكمالاً لما قام به في مجال الأولمبياد الخاص، والذى تمثل في إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 .