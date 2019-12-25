"التموين": تشغيل منافذ المرحلة الثالثة من مشروع "جمعيتي" أوائل العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة توفير كافة السلع الأساسية للمنافذ والمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبقالي التموين، منافذ جمعيتى، وزيادة الرقابة عليها في إطار دور وزارة التموين فى ضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لموقف سير مشروع "جمعيتي" في مراحله الثلاث على أرض الواقع.

وأوضح أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي خلال زيارة المقر الإداري لمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن هناك متابعة دقيقة ويومية من جانب الوزير لإنهاء كافة إجراءات تشغيل منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة والمطابقة للشروط حتى تتمكن هذه المنافذ من دخول الخدمة وتشغيلها بالكامل فى أوائل عام 2020، مؤكدا أن هناك مجموعة من اللقاءات والزيارات الميدانية سوف تتم في الفترة القادمة لكافة شركات السلع الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على سير منظومة عمل مشروع جمعيتي.

بدوره، قال مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل أحمد منصور إن هناك مقرا إداريا لإدارة المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تكون مهمته الأساسية استقبال كافة عملاء شركة النيل وإعداد استمارات الاحتياجات الخاصة بهم، بحيث يقوم العميل بتسجيل رغباته من السلع المطلوبة والتي يتم إعدادها ومراجعتها من جانب ادارة المشروع ثم يتم توجيه العميل إلى مخزن استلام السلع وإجراء محاسبة مالية دقيقة لكافة المنصرفات السلعية من جانب عملاء المشروع من خلال نظام إلكتروني بالكامل، فضلا عن أن المقر الإداري الجديد مجهز بكافة الأدوات التي تمكن العملاء والموظفين من إنهاء دورة العمل بكل دقة وكفاءة.

من جانبهم، أشاد مستفيدو مشروع جمعيتي بدور شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في توفير السلع التموينية والحرة لأصحاب المشروع.​