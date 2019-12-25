"الزراعة": ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ضبطت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 20 طنا و824 كيلوجراما من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسبوع.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا اليوم الأربعاء من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي في عدة محافظات.

أكد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد".

وتم تحرير 113 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.