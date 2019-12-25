وزير الأوقاف يبحث المشروعات المشتركة مع نائب مدير بيت الزكاة الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، الدكتور ماجد سليمان الصعفاك نائب مدير البيت الزكاة الكويتي، وعواطف خليفة اليتامى مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، لمناقشة المشروعات المشتركة بينهما، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بحسب بيان.

وأهدى وزير الأوقاف، الدكتور ماجد سليمان الصعفاك نائب مدير بيت الزكاة الكويتي، وعواطف خليفة اليتامى مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، نسخة حديثة من بعض إصدارات الوزارة.