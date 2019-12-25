منها دعوة السيسي لافتتاح النادي.. تعرف على جدول أعمال أولى جلسات "قضاة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس الإدارة الجديد المنتخب سيعقد أولى جلساته برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الجمعة المقبلة.

وأضاف المستشار "رضا" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الأعضاء الجدد للنادي سيشمل خلال تلك الجلسة؛ مناقشة تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية، وتوجيه الشكر للقضاة أعضاء الجمعية العمومية على لإقبالهم للانتخابات.

ويناقش المجلس أيضًا، الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون في وسط البلد، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري التي تمت به.

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ومن المقرر أن يتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحضور مراسم افتتاح نادى القضاة الذي سبق وافتتحه الملك فاروق عند إنشائه عام ١٩٤٩.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الأخيرة التي شهدها النادي خلال الشهر الجاري، اكتسحت قائمة المستشار محمد عبد المحسن بـ ١٦ مقعدًا لأول مرة في تاريخ انتخابات النادي، وسط إقبال كبير من القضاة على لجان الاقتراع.

وشارك في الانتخابات 5 آلاف و110 قاضيًا من بينهم 4 آلاف و680 صوتًا صحيحًا، حاز منهم قائمة المستشار "عبد المحسن" على أعلى الأصوات.

وذكر النادي في بيان رسمي- آنذاك - أن تلك النتيجة تعبر عن التفاف القضاة حول ناديهم وثقتهم في مجلس الإدارة؛ لاستكمال الإنجازات التي قام بها، ومن أهمها تطوير مقر النادي بشامبليون.