إخلاء سبيل 4 متهمين بقتل "كلب المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين بقتل "كلب المطرية".
وقال المتهمون الأربعة في التحقيقات، إنهم فوجئوا أثناء جلوسهم بعد منتصف الليل بالكلب يهجم على معزة حامل وتسبب في وفاتها في الحال، بعدها عذبوا الكلب للانتقام منه ولكنهم فوجئوا بنفوقه، فيما أكدوا أمام رجال المباحث بأنهم لم يقصدوا قتل الكلب.
كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعدي مجموعة من الأشخاص على كلب بالضرب وتعذيبه حتى الموت بدائرة قسم شرطة المطرية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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