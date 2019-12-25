تأييد براءة 6 محامين بقضية التجمهر داخل محكمة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف حلوان، اليوم الأربعاء، بتأيبد براءة 6 محامين وتغريم 3 منهم بتهمة التجمهر داخل محكمة حلوان.

كما أيدت المحكمة حبسهم شهرا مع إيقاف التنفيذ عن تهمة البلطجة.

وكانت المحكمة برأت كل من المحامين: عبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وومجدي طاهر وأحمد أبو النيل، وهاني الجزار وأحمد ربيع وإبراهيم عبدالعزيز.

وغرمت المحكمة المحامين: هاني الجزار وأحمد ربيع وإبراهيم عبد العزيز 20 ألف جنيه لكل منهم.

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وكانت النيابة نسبت للمحامين الستة أنهم في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو؛ بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.

وأسندت النيابة لهم أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.

كما وجهت النيابة للمحامين المتهمين أنهم قذفوا وسبوا المستشار أدهم أبوشادي، رئيس نيابة التبين علنًا بإسناد أمورًا له تحقر من شأنه، بالإضافة إلى أن ألفوا تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة عام 2016 -أخلى سبيلهم لاحقًا- على خلفية اعتصامهم داخل محكمة حلوان، اعتراضًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام للتحقيق معهما بأحد القضايا دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية.