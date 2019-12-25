أخبار مصر | الأكاديمية العربية: تخريج دفعة جديدة من طلبة الدورة الأساسية للبحارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية العربية: تخريج دفعة جديدة من طلبة الدورة الأساسية للبحارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، قيامها بتخريج وتكريم طلاب الدورة الأساسية للبحارة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على أن الأكاديمية تحمل على عاتقها إعداد الكوادر البشرية اللازمة لصناعة النقل البحرى من خلال برامجها الدراسية المنتظمة والبرامج التأهيلية والتدريبية طبقًا لمتطلبات المعايير والمناهج النموذجية الدولية متمنيًا للخريجين بالتوفيق فى حياتهم العملية.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية يقوم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتطبيقية لطلبة الدراسات الأساسية للبحارة بهدف النهوض بكفاءة العاملين على ظهر السفن بأعالى البحار والوحدات العائمة بالموانئ البحرية والمياه الأقليمية فى التخصصات البحرية الفنية المختلفة.

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وقال: إن الأكاديمية تولي اهتماما كبيرًا فى التركيز على الجزء العملى على ظهر السفن التجارية وتنمية المهارات الفنية ومفاهيم السلامة والأمن والحفاظ على البيئة البحرية بإعتبارها الركائز الأساسية للعمل الجاد والمتقن فى صناعة النقل البحرى مقدمًا شكره الى الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمه للأكاديمية العربية على أرض مصر وفى رحاب جامعة الدول العربية.

وأبدى عميد معهد تدريب الموانئ الدكتور اكرم سليمان سعادته بتخرج الدفعة الجديدة، مشيرا إلى أن من منطلق مسئولية معهد تدريب الموانئ فى توفير اطقم السفن المؤهله طبقًا للمعايير والمواصفات الدولية للعمل على ظهر السفن التجارية فقد تم اعادة تطوير برنامج الدراسات الاساسيةللبحارة بالمعهليستكمل رسالته فى إعداد كوادر متميزة على مواكبة التطور التكنولوجى المستخدم بأحدث السفن التجارية العاملة بالبحار.

أقيمت مراسم التكريم، بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بحضور اللواء أركان حرب حسين مصطفي الجزيرى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، اللواء مصطفي النحاس رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، اللواء اركان حرب أحمد حسن أحمد رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب للشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية السادة نواب رئيس الأكاديمية والدكتور اكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانىء.