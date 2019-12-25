أخبار مصر | بعد استقالته من "الوفد".. عزمي مجاهد: سأنضم لحزب ذات ثقل سياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استقالته من "الوفد".. عزمي مجاهد: سأنضم لحزب ذات ثقل سياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عزمي مجاهد، المُتحدث باسم اتحاد الكرة السابق، عضو حزب الوفد السابق، إن السبب الرئيسي وراء التقدم باستقالته من الحزب، هو حالة التجاهل التي كان يعاني منها في الآونة الأخيرة بالتعامل مع قيادات الحزب، والتي أعاقت ممارسة عمله السياسي ببيت الأمة بالشكل الذي كان يرجوه.

وأضاف مجاهد، لـ"الخليج 365"، أنه فور إعلان استقالته عبر وسائل الإعلام تلقى اتصالاً هاتفيًا من النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، السكرتير العام لحزب الوفد لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة إلا أنه رفض الرجوع، وتابع:"أنا أفتخر أنني وفدي.. ولكنني كنت دائمًا أفضل التعامل المباشر مع المواطنين إلا أن الفرصة لم تتوافر لدي بالحزب"، مُؤكدًا أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي ليس من أجل حصد المقاعد النيابية أو المحليات أو الشيوخ كما يعتقد البعض، بل بممارسة العمل الاجتماعي والخدمي أيضًا.

وأكد مجاهد، أنه سينضم لأحد الأحزاب ذات الثقل السياسي على أرض الواقع الأسبوع القادم.