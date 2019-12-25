أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تعقد اجتماعًا.. وتوجه التهنئة لأسامة هيكل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تعقد اجتماعًا.. وتوجه التهنئة لأسامة هيكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا اليوم، برئاسة حسين زين؛ لبحث عدد من الأنشطة والموضوعات التي تتعلق بالعمل في مختلف قطاعات الهيئة.

وخلال الاجتماع وجه حسين زين وأعضاء الهيئة التهنئة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد توليه حقيبة الوزارة؛ حيث شدد حسين زين على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع الوزير، لتفعيل أليات العمل الإعلامي بالهيئة وقطاعاتها المختلفة.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق على تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام السابق، لمنصب وزير الدولة لشؤون الإعلام.