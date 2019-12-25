أخبار مصر | تعاون بين 'الوطنية للإعلام' وأكبر مؤسسة إعلامية رسمية في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين 'الوطنية للإعلام' وأكبر مؤسسة إعلامية رسمية في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع المجموعة الصينية للإعلام، وترأس الوفد الإعلامي الصيني يان شياو مينغ النائب الأول لرئيس المجموعة، وذلك بحضور سفير الصين بجمهورية مصر العربية لياو ليتشيانج والوفد الإعلامي المرافق لهما.

كما ترأس الجانب المصري في الاجتماع، إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، والذي ضم نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى لمجموعة الصين للإعلام بعد تشكيلها بالاندماج بين التليفزيون المركزي الصيني CCTV وإذاعة الصين الوطنية CNR وإذاعة الصين الدولية CRI، وهي أكبر مؤسسة إعلامية رسمية في الصين ومن أكبر المجموعات الإعلامية الشاملة في العالم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين مصر والصين وبرعاية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، لافتة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز وإثراء سُبل التعاون بين الهيئة والمجموعة الصينية في مختلف المجالات الإعلامية؛ حيث بحث الجانبان سُبل تنشيط آليات هذا التعاون من تبادل خبرات والتعرف على أحدث التقنيات في مجالي الإعلام المسموع والمرئي، وتبادل التدريب بين الجانبين، وأيضًا التبادل الإخباري والبرامجي، والمواد الثقافية والتراثية؛ وذلك بهدف تعزيز المعرفة لدى الشعبين المصري والصيني.

ووقعت الهيئة خلال اللقاء عقد تجديد عقد التعاون الإعلامي المبرم بين الإذاعة المصرية والمجموعة الصينية للإعلام، والذي انتهى في يوليو 2019.

Advertisements

ورحب "الششتاوي" في بداية اللقاء بالوفد الصيني، ووجه التهنئة لهم على عملية الاندماج الجديدة للمجموعة الصينية للإعلام، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية الوثيقة، والممتدة بين حضارتين عريقتين، والتي تتطلب المزيد من التعاون الإعلامي بين البلدين، وتفعيل البروتوكولات الإعلامية الموقعة بين الجانبين، خاصةً في مجال التدريب والتبادل الإخباري لنقل الأحداث الهامة.

كما ناقش اللقاء مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في التدريب، وتبادل البرامج الوثائقية والتسجيلية والأفلام القصيرة.

وأكد رئيس الوفد الصيني أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، واتفق في الرأي مع الششتاوي على تفعيل التعاون في مجالي التدريب والتبادل الإخباري والبرامجي للتعرف على التقنيات الحديثة في وسائل الإعلام.

ومن جانبه أشار السفير الصيني بالقاهرة إلى تطور العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال العديد من اللقاءات التي أُجريت بين كل من الرئيسين المصري والصيني، موضحًا أن سفارة الصين تدعم سُبل تطوير التعاون الإعلامي في المجالين المرئي والمسموع، ولديها كافة الاستعدادات للتعاون مع الإعلاميين المصريين.

وأثنى السفير الصيني على كافة وسائل الإعلام المصرية التي تعمل على تعزيز التقارب بين الشعبين، ووجه الشكر للهيئة على حفاوة الاستقبال، برئاسة حسين زين، والقائمين على التنسيق لهذا اللقاء من العلاقات الدولية.