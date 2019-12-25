أخبار مصر | محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والروم الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والروم الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد برئاسة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك .

وصرح محافظ القاهرة ان الاعياد في مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه موجهاً التهنئة للمسيحيين بعيدهم .

كما شارك المحافظ نائباً عن السيد رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم في احتفال بطريركية الاسكندرية للروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك/ ثيوذوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد والذي أقيم بمقر البطريركية بحضور المستشار حسام زعتر مندوب رئاسة الجمهورية وعدد من قيادات الدولة .

وأكد المحافظ على الروابط القوية والمشاعر الاخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وان مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين .