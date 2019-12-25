أخبار مصر | أراء النواب حول الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أراء النواب حول الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تمت الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية بشكل نهائي، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان أن هذا القانون سوف ييسر العمل للنيابة العامة في إصدار قراراتها، ويعطي القانون صلاحيات تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كلًا في حدود اختصاصه من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والانابات القضائية وتسليم الأشخاص واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون.

ما هو مفهوم الكيان الإرهابي بالقانون الجديد؟

وفقا للقانون فالكيان الإرهابي يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.