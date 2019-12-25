أخبار مصر | بمشاركة 400 عارض.. "التضامن" تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 400 عارض.. "التضامن" تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، غدا الخميس، بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك حتى 15 ینایر المقبل، يوميا من١٠ صباحا، حتى١٠ مساءً.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري.
كما أوضحت أن المعرض سيضم مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما سيضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.
وأوضحت الوزارة أنه سيشارك في المعرض ما يقرب من 400 عارضًا من مختلف المحافظات.
كما أوضحت أن المعرض سيضم مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما سيضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.