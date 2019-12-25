أخبار مصر | بمشاركة 400 عارض.. "التضامن" تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية غدا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري.

وأوضحت الوزارة أنه سيشارك في المعرض ما يقرب من 400 عارضًا من مختلف المحافظات.

كما أوضحت أن المعرض سيضم مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما سيضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.

