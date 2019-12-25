مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 16 من متهمي خلية الأمل 45 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 16 من متهمي خلية الأمل 45 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني تجديد حبس 16 من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم خلية الأمل".

والمتهمون كل من: محمد احمد غريب ابراهيم ــ رامى نبيل على شعبان ــ احمد عبد المجيد حسن الغالب ــ احمد عبد القادر تمام علام ــ اسامه عبد العال محمد العقباوى ــ تاج الدين عبد الله عبد القادر ــ تقى عبد الناصر عبد الله ــ حسام مؤنس محمد مسعد ــ خالد احمد احمد ابو شادى ــ زياد عبد الحميد ذكى العليمى ــ عمر محمد شريف مصطفى ــ كمال سعد لدين فؤاد ــ لؤيه صبري الشحات عبد الحليم ــ هشام فؤاد محمد عبد الحليم ــ هانى عطيه سعد الدين محمد ــ مختار فوزى القطب العربي.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.

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كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.