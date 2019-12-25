مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": دفن منتحر منشأة القناطر.. ومجازر هزت الشارع في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": دفن منتحر منشأة القناطر.. ومجازر هزت الشارع في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

أحدهم ذبح أسرته وأحرقها.. مجازر هزت الشارع المصري خلال 2019

أيام قليلة وينتهي عام 2019 تاركا خلفه أحزان في قلوب الشعب المصري، ومشاهد مؤلمة في أذهانهم، لحدوث الكثير من المذابح الآسرية التي شهدتها عددا من المحافظات، ومن بين تلك السطور التالية ترصد بوابة الخليج 365، أبرز تلك المذابح الأسرية.للتفاصيل اضغط هنا

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي لسرقته سيارة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات، لعاطلين في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بمنشأة ناصر.للتفاصيل اضغط هنا

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السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالحوامدية

تمكن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات بنطاق قسم شرطة الحوامدية.للتفاصيل اضغط هنا

لسبه موظفا.. إحالة مدير بـ"التنظيم والإدارة" بجنوب سيناء للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، مدير الشئون الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.للتفاصيل اضغط هنا

ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل "محل شهير" بالمرج

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل محل بالمرج..للتفاصيل اضغط هنا





دفن جثة الطالب المنتحر في منشأة القناطر.. لا شبهة جنائية

باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار طالب بمنطقة منشأة القناطر، معلقًا بحبل بسقف غرفته، إثر مروره بأزمة نفسية، فيما طلبت التحريات.للتفاصيل اضغط هنا