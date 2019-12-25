شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يحيل رئيس «بني عدي» للتحقيق لتدني مستوى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس قرية بني عدي حميدة محمد حميدة، بمركز ناصر، للتحقيق، لتدني مستوى النظافة وكثرة الإشغالات غير القانونية المتروكة بدون اتخاذ أية إجراءات حيالها، بجانب كثرة حالات التعدي على خطوط التنظيم بالشوارع، وذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ بعدد من القرى بمركز ناصر لتفقد مستوى الخدمات بها والحالة العامة بمرافقها.

قام محافظ بني سويف بتغيير مسار الجولة أكثر من مرة بشكل مفاجئ، ورصد عدد من الملاحظات، التي شدد على إزالتها وتلافيها على الفور، مطالبا بسرعة رفع تراكمات القمامة من نقطة التجميع بمدخل مدينة ناصر الخلفي، مشددا على أنه لن يسمح بأن تكون نقاط التجميع مصدر للتلوث وتشويه الشكل العام للمدن والقرى.

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وكلف المحافظ المتابعة بجولات ميدانية متكررة وفي أوقات مختلفة من اليوم على نقاط التجميع بكل مراكز المحافظة، وإعداد تقرير بيئي عن أماكن نقاط التجميع لاستبدال غير المناسب منها بأماكن بديلة بعيد عن التجمعات السكانية حرصاعلى سلامة وصحة المواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري.

وشدد محافظ بني سويف على سرعة تمهيد بعض الطرق، التي لاحظ سوء حالتها بعدد من القرى، خاصة بعزبة حسن نامق التابعة لمجلس قروي بنى عدي، مطالبا بسرعة رصد للحالات المماثلة لتسويتها، مشددا على إعداد تقرير فني مصور عن ارتفاعات المباني المخالفة في بعض القرى، وحالات التعدي على خط التنظيم.

وحرص محافظ بني سويف خلال تجوله بشوارع قريتي الزيتون ودلاص على تبادل الحديث مع الأهالي، والسماع لشكواهم، الأمر الذي استقبله المواطنين بفرحة ورضا، حيث أكد الكثير منهم على أنهم غير معتادين أن يسير المحافظ متجولا داخل شوارع القرى، ويأمر بالحلول الفورية لمشاكلهم.