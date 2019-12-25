شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في إيطاليا يفتتح معرض «يورو آرب» لفنون الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، والدكتورة هاجر سيف النصر، الملحق الثقافى المصري في إيطاليا، معرض «يورو ارب آرت توداى» الأول لفنون الناشئين، بمقر المكتب الثقافى المصرى بروما، بحضور الدكتور ناصر الجيلانى، رئيس جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية، وسماح عبدالمنعم، قنصل مصر في روما.

وأقيم المعرض في ختام أول ملتقى للناشئين والذى نظمته الفنانة التشكيلية، شيرين بدر، مؤسسة مشروع يورو آراب آرت توداى، بالتعاون مع الفنانة دونزى الحسينى، مؤسسة أكاديمية دونزى لتعليم الرسم للأطفال، وحضر الحفل مجموعة من الجالية المصرية وعدد من الفنانين الإيطاليين.

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وأثنى السفير المصرى في روما، على مستوى التنظيم الراقى الذي عكسه العرض، كما شجع الناشئين على الاستمرار في الاجتهاد والعمل، حيث أنهم وأعمالهم الفنية يعتبرون سفراء لمصر، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية المصرية ببناء جيل جديد مبدع، وقدم دعوة للجميع لتكريمهم بمقر السفارة المصرية بروما.

ومن المقرر أن يظل المعرض مفتوحًا للجمهور حتى منتصف يناير المقبل، حتى يتمكن جمهور المكتب وزواره من التعرف على إبداع شباب مصر الواعد.

واستقبل «بدر» في مقر السفارة المصرية بإيطاليا، مجموعة الفنانين الناشئين المشاركين في الملتقى، في حضور أوجينيو بنيديتتي جاجيليو، وزوجته آنا ماريا، الداعمين للجمعية الخيرية الإيطالية، والتي سبق أن أنشأت المستشفى الإيطالي بالقاهرة.

واصطحب السفير، الفنانين الناشئين، في جولة داخل مبنى السفارة، والذي كان قديما مقر إقامة ملك إيطاليا، كما شرح لهم دور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

وشكرت مدير المشروع، السفير، على الدعم الذي يلقاه المشروع من السفارة المصرية بإيطاليا، والذى يشجع على تقديم نماذج فنية مصرية إلى المجتمع الإيطالي.

بينما أعربت مؤسسة أكاديمية دونزي لتعليم الرسم للأطفال، عن سعادتها لما تركته كلمات السفير المصري من أثر في نفوس الناشئين، الأمر الذي ضاعف إحساسهم بالفخر بمصريتهم وملأهم بالتفاؤل.