شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ ورئيس الجامعة يشهدان فعاليات الاحتفال بالعيد الـ43 لجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأربعاء، فعاليات احتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي الثالث والأربعون بقاعة الاحتفالات بكلية الحقوق بمدينة شبين الكوم، بحضور نواب رئيس الجامعة ورؤساء جامعة المنوفية السابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بإطلاق شعلة الاحتفال وسط طلاب وطالبات الكليات ثم السلام الوطنى أعقبه تلاوة أيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقى عن تاريخ جامعة المنوفية ونشأتها وعدد الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء الجامعة السابقين بالإضافة إلى مسيرتها العلمية والدور الخدمي الذي تقدمه في تنمية المجتمع وخطط الجامعة.

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وفي كلمته رحب رئيس جامعة المنوفية بالحضور، معربًا عن سعادته بمشاركتهم في الاحتفال بالعيد الثالث والأربعون للجامعة، مقدماً إطلالة عن ما أنجزته جامعة المنوفية في الأعوام السابقة وما تقدمة من خدمات جليلة جعلتها تحتل مكانه رفيعة وسط الجامعات بفضل أبنائها الأوفياء الذين قدموا قصارى جهدهم وخبراتهم ليروا جامعتهم الحبيبة في أفضل مكانة وأحسن حال.

وخلال كلمته توجه رئيس الجامعة بخالص التهنئة لمحافظ المنوفية على توليه قيادة المحافظة، مؤكداً على التعاون المثمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة في كافة المجالات.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته للمشاركة في الاحتفال السنوي بعيد جامعة المنوفية العريقة فهي منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا، مؤكداً أن الاحتفال بعيد الجامعة بمثابة ختام عام كان شعارة العمل والإنجاز، ويعد تكليلاً لقصة كفاح للقائمين على العملية التعليمية بما يقدموه من جهد لخدمة المجتمع بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بأعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم، مقدماً الشكر لجميع القيادات لجامعة المنوفية على ما يقدموه من عطاء في نهضة المحافظة.

وفي الختام تبادل محافظ المنوفية ورئيس الجامعة الدروع، كما تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من عمداء الكليات والقيادات الجامعية ورؤساء الجامعة السابقين والطلاب.