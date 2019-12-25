شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكرّم «جودة» لجهوده المبذولة في قطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، لجهوده المبذولة في قطاع الصحة، وهنأه بمنصبه الجديد وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس، وتمنى له دوام التوفيق والسداد في أداء مهمته الوطنية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قراراً بتكليف الدكتورة سوسن محمد زكريا سلام، للعمل مديرًا لمديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، خلفًا للدكتور فيصل جودة، الذي تم تكليفه للعمل مديرًا لمديرية الصحة بمحافظة السويس.