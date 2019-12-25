شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأمطار والطقس السيئ.. أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من هطول الأمطار وسوء الطقس إلا ان المئات من الأقباط الكاثوليك والروم الارثوذكس حرصوا على حضور صلاة القداس الإلهي وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة بمحيط الكنائس.

وتوافد المئات من الأقباط الكاثوليك على كاتدرائية القيامة بشارع كلية الطب في الاسكندرية لحضور صلاة القداس الألهى وتولت الأجهزة الأمنية عملية الدخول إلى مقر الكاتدرائية وأغلقت الشارع من الجانبين ووضعت حواجز حديدية لمنع مرور السيارات من والى الشارع خاصة في المنطقة المواجهة للكاتدرائية تزامناً مع قداس عيد الميلاد المجيد.

وقال الكاهن يوحنا جورج، راعى كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك، إن أقباط الطائفة بجميع مذاهبها والتى تضم كل من الروم واللاتين والكلدان والسريان والموارنة الكاثوليك احتفلوا بليلة عيد الميلاد المجيد وسط اجراءات أمنية مشددة.

وأوضح «جورج»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القمص انطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الاقباط الكاثوليك في الاسكندرية ترأس الصلاة نيابة عن الانبا أنطونيوس نجيب بطريرك الاقباط الكاثوليك ويشاركه أباء كهنة الكاتدرائية وبحضور المئات من الشعب القبطى فيما ترأس رعاة الكنائس الصلوات.

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وأشار إلى أنه تم تشغيل بوابات كشف المعادن الموجودة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع كلية الطب فضلاً عن الكنائس الكاثوليكية على مستوى المحافظة والسماح بالدخول لحاملى الصليب أو بطاقة الهوية فقط.

ولفت إلى أن الوكيل البابوى في الإسكندرية يستقبل المهنئين بالعيد اليوم الاربعاء وعلى رأسهم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية ورجال الأزهر لتقديم التهنئة بالعيد.

فيما توافد ايضا المئات من الأقباط الروم الارثوذكس مساء امس الثلاثاء على كنيسة القديس انطونيوس الكبير بمنطقة الشاطبى للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط اجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وترأس المطران ناركسيوس، وكيل عام بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الالهى نيابة عن البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، بحضور الاباء الكهنة والمؤمنين من المسيحيين فيما ترأس البابا ثيودورس الثانى صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي.

وأوضح «ناركسيوس»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الكنائس اتسمت بمظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث تزينت بأشجار الكريسماس وتلاوة الترانيم والأناشيد الدينية في مختلف الكنائس الكاثوليكية.