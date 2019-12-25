شكرا لقرائتكم خبر عن هبة سلطان توضح كيفية التخلص من ضغوط العمل وضغوط المديرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لاشك أن الاجتهاد الزائد والبقاء لمدة طويلة في العمل يُرهق ويؤذي الصحة، وغالبا ما يؤدى لنتائج عكسية في النهاية، بالإضافة إلى الشعور بالتوتر وشدة القلق الأمر الذي يكون سببا كبيرا في إعاقة تحقيق النجاح في العمل، فكيف يُمكن ببعض الخطوات السيطرة على النفس والمشاعر وإدارة الإجهاد والضغط لصالحنا؟ هذا ما توضحه خبيرة العلاقات الأسرية والنفسية هبة سلطان من خلال النقاط التالية:

١- وفقه مع النفس:

لابد من وجود وقفة مع النفس يتم خلالها تحديد عادتنا السيئة ومواقفنا السلبية (تأخير الشغل المطلوب، عدم مراجعة المعلومات التي يتم تقديمها أو المطلوبة منا بالشكل الكافي ...) وغيرها من السلوكيات الضارة التي أصبحت طبيعة لدينا.

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٢- وضع قائمة بمهامنا وأهدافنا:

لابد من وضع مهامنا وأهدافنا حسب الحاجة والضرورة وترتيبها بالشكل الصحيح، ودائماً يكون هناك جدول زمني لتنفيذها نلتزم به جيداً، بما في ذلك المهام اليومية والمهام والمسؤوليات على المدى البعيد، عند ترتيب الأولويات، لعلنا نستطيع عمل توازن بين الشغل وحياتنا، وهذا يعد مفتاح نجاح قويا للغاية.

٣- تعلم قول لا:

لابد من تعلم قول «لا» بمعنى عدم التحمل فوق المقدرة لا يفضل أخذ العمل على كونه عبئا لا يُحتمل، بكل تأكيد ستشعر بالفشل والاكتئاب في بعض الأحيان، أي خلل في ميزان العمل والحياة هينتج عنه خلل أكيد، سواء في العمل أو في الحياة، والأمران أهم من بعضهما.

أخيراً، تذكر دائماً أنك أنت الشخص الذي يكتب قصته بنفسه ونجاحه، وهذا لا يحتاج فقط إلى المتابعة بل يحتاج أيضاً إلى التركيز والفهم والدراسة والوعي سلوكي، فكلما تم التطوير من شخصك تمت السيطرة على التوتر والضغوط، وزاد مستوى إنجازك ونجاحك.