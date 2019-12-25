شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: إطلاق مسابقة صعود أول مصري للفضاء يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إطلاق أول مسابقة لصعود أول مواطن مصري إلى الفضاء، يناير 2020.

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وقال «القوصي» لوفد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب الذي يزور وكالة الفضاء المصرية في العاصمة الإدارية، الأربعاء، إن البرنامج مدته تصل إلى 6 سنوات، أولها فترة تقدر بين عامين إلى 3 أعوام لاختيار المؤهلين في ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم الوصول إلى مرحلة التأهيل العملي على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن التقدم للانضمام مفتوح أمام جميع الشباب من الجنسين.

وأشار مسؤولو الوكالة للوفد البرلماني إلى أنه سيتم تصفية الشباب المتقدمين في المرحلة الأولى، وفقاً لاختبارات نفسية وبدنية وعقلية باعتبارها المعيار الأساسي للأختيار، قائلا: «لا يوجد أي وساطة فيها».

ومن المتوقع، حسب مسؤولي الوكالة، أن يسفر البرنامج عن تأهيل 2 من المواطنين في المرحلة النهائية للصعود إلى الفضاء، وأشار «القوصى» إلى أن اختبارات المسابقة سيتم وضعها بواسطة جهات عالمية، وأن هذا البرنامج الذي سيتم طرحه بداية العام الجديد سيساهم في معالجة أي مظاهر إحباط قد تصيب الشباب، وسيعمل على نشر ثقافة الفضاء في المجتمع.