شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا لتراخيص الشواطئ» تناقش 33 مشروعًا استثماريًا بالمحافظات الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الأربعاء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلو المحافظات الساحلية والوزارات المعنية وممثلو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وناقشت اللجنة 33 موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، من ببنها 4 موضوعات اعمال بدائرة محافظة جنوب سيناء، و18 موضوع اعمال بدائرة محافظة البحر الاحمر، وموضوع اعمال بدائرة محافظة السويس و3 اعمال بدائرة محافظة مطروح، و4 اعمال بدائرة محافظة الإسكندرية وموضوع بدائرة محافظة البحيرة.

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وجرت مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وقال المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

ووجه الوزير بسرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها؛ تيسيرا المواطنين وتسريع عجلة الاستثمار بما يتوافق مع اللوائح والقوانين في ضوء ما تستهدفه الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وتشجيع الاستثمار.