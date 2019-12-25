شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة الزقازيق بتكلفة 15 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع تطوير مدينة الزقازيق حي أول وثان بتكلفة مالية تبلغ 15 مليون جنيه كمرحلة أولي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الاستثمار الأوروبي.

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أوضح سكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع، أن مشروع تطوير مدينة الزقازيق يشمل تنفيذ مشروعات صيانة وترميم وإنشاء ملحق مكتب صحة ثان الزقازيق بتكلفة 900 ألف جنيه، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقطر 4.6 بوصة بطول 4.700 كم بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بعدد من المناطق العشوائية بنطاق مدينة الزقازيق حي أول وثان، وتنفيذ أعمال رصف بلاط الإنترلوك لشوارع بطول 14 كم وبتكلفة تبلغ 12 مليون و900 ألف جنيه، بحيي أول وثان ورصف شوارع داخلية ببلاط الأنترلوك بمناطق الإشارة والحريري والنحال مشيرا إلى انه من المتوقع أن يتيح المشروع خلال تنفيذه 18850 يومية عمل عامل / يوم.

وأكد اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، أن المشروع يساهم في تدريب العمالة البشرية غير المدربة وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير دخل مادي يساعدهم على المعيشة، مشددا على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ وتذليل كافة العقبات والمعوقات والمتابعة المستمرة لإنجاز المشروع من خلال التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد والانتهاء من أعمال البنية التحتية وتركيب توصيلات «التليفونات – المياه- الصرف الصحي- الغاز» قبل البدء بأعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والأكثر فقراً بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية كثيفة العمالة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.