شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تفوض رؤساء الجامعات باتخاذ قرارات تنظيم الامتحانات وفقا لحالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية فى بعض المحافظات، تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين فى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة.

كان الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اتخذ اليوم الثلاثاء، قرارا بـتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس، موضحاً فى بيان صحفى، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين، فقد تقرر تعطيل الدراسة اليوم وغدا فى جميع كليات الجامعة.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجبت السحب الترابية خلال فترة النهار أشعة الشمس، مع ارتفاع أمواج البحر وزيادة حركة المد، مما تسبب فى وقف عمليات الصيد وتراجع حركة السفر على الطرق السريعة.

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وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

كما سببت شدة الرياح والأمواج وارتفاعها، في تحطيم الممر الزجاجي لحمام كليوباترا، الذى تم إنشائه الصيف الماضى، ضمن أعمال التطوير والتجميل التى تمت بمنطقتى شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، ولم يلتفت المسئولون وقتها لتحذيرات الأهالى، من عمل ممر زجاجى في هذه المنطقة، بسبب تلاطم الأمواج وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها شواطئ المحافظة خلال فصلى الخريف والشتاء.

فى السياق ذاته، أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، بمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من أمس الثلاثاء.