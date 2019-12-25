شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن أسماك منتهية الصلاحية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت حملة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد من ضبط طن ونصف من أسماك «الباسا» المستوردة منتهية الصلاحية في مصنع للأسماك بجنوب المحافظة. Advertisements كانت حملة للرقابة التموينية برئاسة خالد فهمي، رئيس الرقابة، تتفقد مصانع الأغذية بجنوب بورسعيد لاحظت وجود سيارة نقل بمدخل أحد مصانع الأسماك. وبفحص السيارة عثر بها على كراتين بها طن ونصف من أسماك الباسا المستوردة من دولة فيتنام، ومدون عليها تاريخ صلاحية منتهٍ. تم التحفظ على الأسماك وتحرير محضر وإحالته للنيابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 1.5 طن أسماك منتهية الصلاحية في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.