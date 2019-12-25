شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنع لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح متحجر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإِشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على صحة المواطنين.

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أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 أطنان ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كيلو جرام ملح لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر لوجود جزء غير مرخص به ونقص شديد في الاشتراطات الصحية ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

مصنع لمنتجات الألبان الفاسدة في الشرقية

مصنع لمنتجات الألبان الفاسدة في الشرقية

مصنع لمنتجات الألبان الفاسدة في الشرقية