شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ بطريريك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لغبطة الأنبا ثيؤدورس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، وذلك في مقر بطريركية القديس نيقولاوس بمنطقة الحمزاوي وسط القاهرة.

تكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والأنبا إرميا، الأسقف العام، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.

وضم الوفد القمص سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس بشرى، سكرتير قداسة البابا، والأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

قداسة البابا تواضروس الثانى يهنئ الأنبا ثيؤدورس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

قداسة البابا تواضروس الثانى يهنئ الأنبا ثيؤدورس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.