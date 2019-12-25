شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشهد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنيسة الروم الأرثوذكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح الأربعاء، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنيسة الروم الأرثوذكس، بحضور اللواء إسماعيل حسين، مدير الأمن، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني.

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وتقدمت المحافظ بأصدق التهاني لأبناء محافظة دمياط، مسيحييها ومسلميها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، كما أعربت عن سعادتها البالغة وفخرها الشديد بروح المحبة والتسامح والتلاحم التي تجمع المصريين، خاصةً في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي هي جزء من الشخصية التاريخية لمصر وشعبها العظيم عبر العصور القديمة والحديثة.

من جهته، رحب الأنبا هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظ دمياط، مشيداً بروح الود والمحبة التي تربط عنصري الشعب كنسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية.

وألقى الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ السيد سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، كلمة أكدوا فيها على قوة وتلاحم أبناء الشعب المصري وروح التسامح وحب الوطن، التي دعت إليها الأديان السماوية.