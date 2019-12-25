شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب.. التحقيق مع أطباء الوحدة الصحية بقرية الحمراوين في القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الأربعاء، إحالة الطاقم الطبي للوحدة الصحية بقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم، وذلك في زيارة مفاجئة للوحدة.

وقام وكيل الوزارة بالمرور المفاجئ على الوحدة الصحية بقرية الحمراوين أثناء زيارة لمدينة القصير، وتبين عدم تواجد الطاقم الطبي في الوحدة أثناء النوبتيجية، وتقرر إحالتهم إلى الشؤون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهم.

وتفقد «مرعي» وحدة المستعمرة بالقصير وأعمال التطوير، وذلك بعد نقل الوحدة إلى مبنى مستشفى القصير القديم بعد تطويرها، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم والأمصال والأعمال الوقائية.