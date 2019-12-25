شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينظم ورش عمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «الحوكمة والبحوث الإجرائية»، ضمن سلسلة من ورش العمل التي تستمر حتى الخميس، حول كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩- ٢٠٢٢.

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اعتمدت ورش العمل على الأربع قطاعات الرئيسية بالأزهر الشريف وهي «المجلس الأعلى- قطاع المعاهد- مجمع البحوث الإسلامية- مدينة البعوث الإسلامية» وذلك لإعداد خطط تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية بالأزهر الشريف.

تناولت ورش العمل منذ يومها الأول مهام ومسؤوليات القطاعات بالأزهر، وتقديم مقترحات لمكافحة الفساد داخل كل قطاع، فضلًا عن إعداد خطة مجمعة للمؤسسة في مكافحتها للفساد.

يأتي الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التي يُسترشد بها؛ ضمن أولويات الأزهر الشريف لمكافحة الفساد، وذلك عبر مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والعمل على تحقيق أهدافها.

ورش عمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩- ٢٠٢٢