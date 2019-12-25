شكرا لقرائتكم خبر عن رجال دين وعلماء في زيارة إلى سجني القناطر والمرج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سجني القناطر «رجال ونساء» وسجن المرج، الأربعاء، عددًا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، وإقامة الصلوات والشعائر الدينية للنزلاء.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.

«الداخلية» تستقبل عدد من العلماء ورجال الدين بسجنى «القناطر والمرج» لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للنزلاء