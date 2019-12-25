شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيء.. «التعليم العالي» تفوض رؤساء الجامعات بتعطيل الدراسة والامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفويض رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة، نظرًا لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات.

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