شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة القناة يهنئ الأقباط الكاثوليك في الإسماعيلية بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتوره ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بزيارة لمطرانية الأقباط الكاثوليك في الإسماعيلية، لتقديم التهنئة للأخوه الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسمير النجار، أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية ومدن القناه وشرق الدلتا.