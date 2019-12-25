شكرا لقرائتكم خبر عن «طب الزقازيق» تنظم يومًا علميًا لوضع منهج علاج متكامل للإدمان يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الزقازيق يوما علميا تحت عنوان «الإدمان منهج علاج متكامل»، 12 يناير المقبل، في قاعة «ب» بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة الجمال، المشرف على قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب، والرئاسة الشرفية للدكتور سمير محمد واصف، أستاذ الصحة العامة.

وقالت الدكتورة حسنية رجب، رئيس قسم الصحة العامة، رئيس المؤتمر، إن «اليوم العلمي يعقد بمشاركة قسم النفسية وقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان لوضع منهج علاج متكامل للإدمان انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة بما يتواكب مع خطة الدولة لمواجهة آفة الإدمان التي تهدد مجتمعنا».

وقال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، مقرر المؤتمر: «البرنامج سوف يتضمن مجموعة متميزة من المحاضرات لعرض نسب عن الإدمان وعوامل الخطورة في مصر ومحافظة الشرقية، ويختتم البرنامج بحلقة نقاشية متخصصة بعنوان (فى بيتنا مدمن) يشارك فيها الأطباء المتخصصون وبعض رجال الدين والقانون وبعض الطلاب للعمل معا لمكافحة هذه الأفة المدمرة للصحة والاقتصاد ومن ثم المجتمع ككل».