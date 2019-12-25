شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعقد اجتماعًا مطولًا لبحث مشكلات الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأربعاء، اجتماعاً مطولاً مع مساعده للشهر العقاري، لبحث المشكلات المطروحة بشأن قطاع الشهر العقاري ومعوقات العمل التي أُثيرت حوله خلال الفترة الأخيرة.

وانتهى الاجتماع بتوجيه الوزير بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتى يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.

ووجه وزير العدل بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل، كما تناول الاجتماع خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، كما طلب خلال الاجتماع عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما سبق.