شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تترأس اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي لمواجهة تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي لبحث نتائج البعثة التحضيرية لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، وممثلي وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولي والبيئة.

وقالت الوزيرة إن «هذا المشروع حيوي واستراتيجي خاصة أنه يتوافق مع توجه الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات لحل مشكلة ادارة المخلفات الصلبة البلدية في إقليم القاهرة الكبرى وذلك عن طريق دعم تأسيس البنية التحتية والفنية والاستثمارية لإدارة المنظومة، بالإضافة إلى التحول للنقل الكهربائي بالتركيز على وسائل النقل العام».

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أضافت ن «الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية والنقل وبعثة البنك الدولي للاتفاق على اجراءات الإسراع بإعداد هذا المشروع، وتوفير الدراسات الفنية والمعلومات وتكثيف الجهود لاتخاذ خطوات جادة».

وأشارت إلى أهمية هذا المشروع في دعم توجه الدولة للتحول التدريجي للنقل الكهربائي في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي، موضحة انها اهتمت بهذا المحور على مدار تسع سنوات من خلال مشروعها لاستدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف خفض ملوثات الهواء، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة من خلال المشروع بدعم رفع الوعي لدى المواطن فيما يخص تلوث الهواء.

من جهته، أكد اللواء عبدالعزيز الهجان، محافظ القليوبية، أن هذا المشروع مهم للمحافظة خاصة أنه يقدم حلولا غير تقليدية لحل مشكلة ادارة المخلفات والحد من نسب تلوث الهواء.

وناقش الاجتماع نتائج البعثة التحضيرية للمشروع للاتفاق على خارطة طريق للخطوات القادمة للإسراع بعملية الاعداد والاجراءات، حيث بدأ المشروع من خلال الدعم الفني بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال تلوث الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل «مصر تنطلق».