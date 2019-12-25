شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة، الأربعاء، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بنطاق مركز ومدينة البدرشين للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى، في حاله وجود أنشطة صناعية، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

أوصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بدهشور والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بسقارة والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمرازيق والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بميت رهينة، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 متر.

جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى هي 150 جنيهًا، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإدارى 210 جنيه، و115 للمتر التجارى في أقل قيمة. و300 لأعلى قيمة، و70 جنية للمتر الخدمى، كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنية للمتر الخدمى.