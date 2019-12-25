جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم بمناسبة مرور ١١١ عامًا علي تأسيسها (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة القاهرة، احتفالية كبرى، مساء الثلاثاء، بمناسبة عيد العلم السادس عشر، بالتزامن مع مرور 111 عامًا على تأسيس جامعة القاهرة بمبني القبة بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة نواب وعمداء الكليات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

بدأت الفاعليات بصورة تذكارية لمجلس الجامعة والمكرمين في عيد العلم أمام قاعة أحمد لطفي السيد، تبعها طابور عرض حتي قاعة الاحتفالات الكبري، والسلام الجمهوري المصري، وشهد الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم الأسبق، والدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة الأسبق، وكل من الدكاترة السيد عبدالخالق ومعتز خورشيد ووائل الدجوي وزراء التعليم العالي السابقون، والدكتور حسام كامل رائد زراعة النخاع.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الجامعة، والذي حمل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم بمناسبة مرور ١١١ عاما علي تأسيس الجامعة

وقال الدكتور مفيد شهاب، في كلمته نيابة عن المكرمين، إن هذا التكريم جائزة عزيزة من جامعتنا الغالية جامعة القاهرة، التي منحتنا العلم والمعرفة، قائلا: «باسم ٩٠ مكرم وباسمي وقد عشت أجمل أيام حياتي منذ كنت معيدا حتي توليت رئاسة الجامعة أنحني احتراما لهذه الجامعة، التي لولاها ما كان لمصر قادة في معظم المجالات سواء سياسة أو اقتصاد بل ما كانت المنطقة العربية نعمت بوصول التعليم الجامعي إليها».

وأضاف شهاب: «مر ١١١ عام على تأسيس جامعة القاهرة وهي عمر من البحث والتربية المثالية في شتي المجالات سواء سياسية واجتماعية وثقافية قدمت خلالها مجموعة من القادة تشرف بهم مصر وتعتز بهم، حيث أن كل جامعة خرجت من بعدها كانت بفضل جامعة القاهرة سواء كانت فرعاً أو بمشاركة أساتذتها حتي أصبح لدينا العديد من الجامعات الحكومية والخاصة الآن».

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وتابع شهاب: «لابد أن نعترف بفضل جامعة القاهرة على مصر والأمة العربية والعالم ايضا وكم من عالم أفاد الإنسانية بأكملها خرج من هذه الجامعة»، مشيراً إلى أنه لا خير فينا ما لم نقدم ما حصلنا عليه من علم وخبرات في مجالات تخصصنا دون أن نقدمه لوطننا وإنما الخير كل الخير بأن يخرج البحث العلمي ليساهم في التنمية للوطن، قائلا: «متقولش ايه ادتنا مصر قولوا جميعا هندي إيه لمصر لأن مصر في حاجة لنا جميعاً».

وأكد شهاب: «ونحن نسعد الآن بالتكريم نعاهد جامعتنا والوطن أننا سنقدم كل ما نستطيع أن نقدمه، ولن نبخل بأي جهد وعطاء لخدمة الوطن».

جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم بمناسبة مرور ١١١ عاما علي تأسيس الجامعة

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته في احتفالية، رسالة إلى علماء وباحثي جامعة القاهرة المكرمين، أكد فيها أن التحديات التي تواجه التعليم تحتاج إلى جهود مخلصة من التخطيط لمواجهة الصعوبات والتحولات الهائلة والتي تستلزم منكم النهوض من أجل مواصلة أبحاثكم العلمية في اتجاه وضع معالم للطريق أمام أمتنا التي تقف على مفترق الطرق، منتظرة منكم أن تأخذوها نحو المستقبل، وشعارنا الذي يضيء لنا هذا الطريق نحو المستقبل هو طريقنا العلم وغايتنا النجوم.

وقال الخشت إن العلم هو سر الكون وصناعة الدول المتقدمة، ونحن لا نعمل فقط في التحول نحو جامعات الجيل الثالث وانما لحماية الأمن القومي، ومصر تمر الآن بمرحلة شديدة الحساسية وتحتاج لكل الجهود بما تواجه من تحديات قوة الظلام أو التنمية التنمية، والعلم وحده هو الطريق المستقيم، وغايتنا ليست أقل من النجوم في بناء الذات وبناء الوطن، مشيراً إلى إن الجامعة نجحت بالأرقام والوقائع والشهادات الدولية الموثقة والمؤشرات العالمية الثابتة في تحقيق أهداف استراتيجيتها في مختلف المجالات التي طرحتها، ومنهاج العمل الذي حددته وفق برامج زمنية وفي إطار رؤية شاملة تتوافق مع معايير جامعات الجيل الثالث ورؤية مصر 2030.

وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا غير مسبوق في مجال التصنيفات العالمية، واحتلت موقع الصدارة ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات مئوية في أكثر التصنيفات، وتقدمت في بعض التصنيفات سبعة أضعاف. وجاءت أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 8 تصنيفات دولية، حيث دخلت الجامعة لأول مرة في تاريخها في الفئة من 301-400 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي الصيني ARWU، بتقدم فئة مئوية كاملة خلال عام، ومتقدمة في 14 تخصصًا علميًا في التصنيف نفسه في مجال التخصصات، وتقدمت في تصنيفQS البريطاني في عدد 21 تخصصا بنسبة 110%، وجاءت ضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف بنسبة زيادة بلغت 25%، ودخلت العلوم الاجتماعية والإنسانية التصنيف الدولي لأول مرة.

كما تقدمت في تصنيف التايمز العالمي Times Higher Education للتخصصات، وقفزت 150 مركزًا دفعة واحدة بنسبة ارتفاع 30%، وجاءت على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر، والجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل الجامعات العالمية في 7 تخصصات علمية.

وأكد الخشت أن الجامعة نجحت في تطوير منظومة العملية التعليمية، من خلال استحداث وتطوير 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية، للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، منها 201 برنامج ولائحة تم استحداثها بنظام الساعات المعتمدة ونظام التعليم الالكتروني المدمج، وتطوير 79 لائحة وبرنامجًا وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الوطن للمساهمة في مواجهة التحديات القومية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.